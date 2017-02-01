Одесса: гриппа почти нет

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.

Всего на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 4440 одесситов, из которых дети в возрасте до 17 лет составили 70,6%. По данным городского департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.

Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», по результатам мониторинга вирусологических исследований продолжается циркуляция вируса гриппа А (А/Н3N2) (сезонного).

В связи с отсутствием более 20% учащихся временно приостановлен учебный процесс в отдельных классах четырех общеобразовательных школ Одессы и одной гимназии.

С целью обеспечения санитарно-эпидемической безопасности в лечебно-профилактических учреждениях города продолжают действовать запрет на посещение пациентов в стационарах и масочный режим.

Стационары городских медучреждений Одессы обеспечены препаратами для лечения гриппа и пневмонии.