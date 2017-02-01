«Лебединый сервиз», дамские штучки и старинное зеркало, из которого посыпались доллары (фото)

У Музея — день рождения. Как обычно, каждый год в этот день Музей личных коллекций имени Александра Блещунова приглашает всех желающих в гости —совершенно бесплатно. Так было и в этот раз. Гостей собралось много, потому что Музей этот — уникален.

Вот вы справедливо заметите, что любой музей, в общем-то, по-своему уникален. Это так, только вот к своему 28-летию Музей им.А. Блещунова в наши непростые времена пришел с тем, что принято называть «достижениями», и это не пустые слова.

Уникально здесь все. Музей по праву зовется единственным в своем роде: как еще раз подчеркивают его директор Светлана Остапова и председатель одесского благотворительного фонда «Музеум» Виталий Томчик, аналогов Музею Блещунова нет. Ведь именно его богатейшая личная коллекция и стала основой коллекции. И, как отметила на дне рождения Музея заместитель директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Людмила Крыжалко, каждый экспонат, представленный здесь, уникален по-своему.

Музей Блещунова состоит из десяти залов: «Буддийский восток», «Западная Европа», «Дамские штучки», «Мусульманский Восток», «Одессика», «Украина», «Христианство» и т.д.

— В названии нашего Музея есть слово «личный». Это не только потому, что изначально его экспонаты находились в собственности Александра Блещунова, а потому, что сам основоположник Музея был настоящей личностью, истинным меценатом. Здесь собраны произведения искусства, предметы старинного быта и роскошные вещи со всех уголков нашей планеты, — говорит директор Музея Светлана Остапова.

И каждый такой зал — единственное в своем роде собрание уникальных вещей, которые Александр Блещунов, передавший городу эту коллекцию, собирал всю свою жизнь. Например, в зале «Дамская гостиная» расположена настоящая коллекция женских вееров. К ним прилагается специальная карточка, на которой указаны значения жестов с веером, которые раньше использовали дамы: по понятным причинам они не могли переписываться СМС-ками и не использовали социальные сети для общения с возлюбленными.

Каждый поворот веера в ту или другую сторону, наклон под тем или иным углом — давал понять кавалеру, что «имеет в виду» дама — любовь и нежность или совсем наоборот, желание свидания, танца на ближайшем балу или намерение вовсе его больше не видеть. Такие вот дамские штучки…

— Перед вами — элементы фарфорового «Лебединого сервиза». Его создавали в первой половине XVIII века, на протяжении четырех лет. Изначально количество предметов сервиза было более двух тысяч. Этот сервиз заказал Генрих фон Брюль на Мейсенской мануфактуре для своей свадьбы. Знаете, а это уже было давненько... Когда сюда приехали специалисты из Эрмитажа, то поверить не могли, что элементы этого уникального сервиза оказались в Одессе и хранятся по сей день, — рассказывает Виталий Томчик.

Этот Музей стал большой одесской квартирой красоты, тепла и уюта, куда хочется возвращаться снова и снова, открывая каждый раз для себя что-то новое. Потому и собралось сегодня здесь так много истинных друзей Музея личных коллекций имени Блещунова. Ведь в этих стенах всегда тепло — в самом высшем понимании. Рады сообщить: у музея скоро появится дополнительная площадь на втором этаже, что позволит ему еще более полно представить посетителям свои сокровища! — сказала Людмила Крыжалко.

Сохранять все здесь собранное позволяет система «Музейный климат». Как рассказывает главный хранитель Музея Елена Илясова, эта система позволяет сохранить внутри залов оптимальный микроклимат, не допуская вовнутрь вредный для экспонатов воздух.

Уникальные экспонаты хранят эти стены. Как рассказывает нам Виталий Томчик, все, что посетитель видит, зайдя в эти залы, порой не имеет аналогов. Это не просто ценности, а вещи со своей, невероятной порой, историей, тайной, иногда и курьезом.

Вот, к примеру, только один медный сундучок, который отыскался однажды в старой-старой квартирке у старушки-одесситки. Он был покрыт толстым слоем жира и копоти. А когда все это отмыли-очистили, то оказалось что перед нами — настоящий раритет, произведенный мастерами Англии в позапрошлом веке.

Виталий Томчик не без гордости подчеркивает: тут каждый экспонат достоин того, чтобы написать о нем отдельную историю.

Вот невероятно раритетная китайская ширма XVII века, выполненная с использованием сложнейших технологий, а вот старинное зеркало в обрамлении тончайшей резьбы из дерева.

— Само по себе зеркало — редчайшее, так с ним еще и одна история получилась. Сзади оно было оклеено толстым слоем старых газет. Их клеили для того, чтобы сохранить заднюю стенку. Накопилось немало слоев. И вот, представьте, наступило время его реставрации. Газеты осторожно очищали — слой за слоем, как вдруг оттуда посыпались… доллары, — рассказывает нам Виталий Томчик.

Рассказ Виталия сопровождается музыкой, доносящейся из другой реликвии Музея — музыкального ящика позапрошлого века. Обалдеть можно, честное слово: сколько лет прошло, эпохи сменяли одна другую, а нежная музыка из музыкального ящика звучит себе, как и двести лет тому назад!

День рождения проходит, а впереди у Муниципального музея личных коллекций много планов — творческих, по-своему уникальных, как уникально все то, что представлено в его залах. И остается только пожелать Музею долголетия во всех смыслах, и, прежде всего, творческом.

Здесь с таким почтением относятся к представленным сокровищам, так стараются по-хорошему поразить одесситов чем-то совершенно новым, что, будем надеяться, у нас еще не раз найдется повод сюда заглянуть, чтобы сообщить читателям:

«А знаете, сегодня в Музее им. А.Блещунова состоялось еще одно удивительное событие!».