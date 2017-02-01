В Одессе опять будет холодно и снежно

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 8-10 февраля по Одессе и области ожидается сильное ухудшение погодных условий:снег, гололед, порывы ветра и низкие температуры.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Учитывая сложные погодные условия, будут работать аварийные бригады, все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.