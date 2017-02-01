Устроил развлечение: Пьяный одессит несколько раз по телефону "минировал" дом и ждал, как быстро приедит полиция (фото)

Вчера, 5 февраля в 18:00 на спецлинию 102 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что по улице Малая Арнаутская заминирован жилой дом.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрыво-техническая служба, государственная служба по чрезвычайным ситуациям и кинологи. При обследовании дома и прилегающей к нему территории взрывных устройств или других подозрительных предметов обнаружено не было.

Проведенными неотложными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками Приморского отдела полиции совместно с сотрудниками батальона полиции особого назначения был установлен и задержан преступник. Им оказался 27-летний житель Одесской области.

При выяснении обстоятельств инцидента было установлено, что у задержанного, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с хозяйкой съемной квартиры, в результате чего он сообщил о минировании здания.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.