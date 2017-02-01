Одесский «Правый сектор» встретил день рождения без головы

Лидер Одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко заявил о своем уходе не только с должности, но и из организации. Об этом он сообщил на своей странице в Фесбуке.
По его словам,
При этом он объясняет свой шаг тем, что
По его утверждению, чем будет заниматься дальше, пока не знает, но общественной деятельностью заниматься не прекратит.
Ничего более конкретного о своих планах на жизнь теперь уже бывший «правсек» упорно молчит.
Правда, успел опротестовать сообщения в соцсетях, где уже появились посты о том, что ему якобы предложили выгодные условия работы в Крыму, с квартирой и зарплатой в 3 тысячи долларов.
Отметим, что своей уход и с поста руководителя одесской ячейки и вообще из «Правого Сектора» Сергей Стерненко приурочил к трехлетней годовщине создания одесской организации.
Чем объясняется столь необычный «подарок» пока непонятно.