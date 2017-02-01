Одесский «Правый сектор» встретил день рождения без головы

Лидер Одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко заявил о своем уходе не только с должности, но и из организации. Об этом он сообщил на своей странице в Фесбуке.

По его словам,

«…это шаг я делаю, сохраняя уважение ко всем, с кем довелось работать и не имею к ним никаких претензий!»

При этом он объясняет свой шаг тем, что

«…просто в жизни человека наступает период, когда для того, чтобы начать что-то новое, нужно оставить то, что было частью твоей жизни!»

По его утверждению, чем будет заниматься дальше, пока не знает, но общественной деятельностью заниматься не прекратит.

Ничего более конкретного о своих планах на жизнь теперь уже бывший «правсек» упорно молчит.

Правда, успел опротестовать сообщения в соцсетях, где уже появились посты о том, что ему якобы предложили выгодные условия работы в Крыму, с квартирой и зарплатой в 3 тысячи долларов.

Отметим, что своей уход и с поста руководителя одесской ячейки и вообще из «Правого Сектора» Сергей Стерненко приурочил к трехлетней годовщине создания одесской организации.

Чем объясняется столь необычный «подарок» пока непонятно.