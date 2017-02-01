Одесские активисты озаботились борьбой с коррупцией в…Румынии

Одесские евромайдановцы провели акцию возле Генконсульства Румынии в поддержку т.н. «Бухарестского майдана».

Как отметил один из участников, лидер «Союза «Приднестровцев Украины» Олег Хвощевский,

«Мы хотим поддержать народ, который в соседней Румынии выступил против амнистии коррупции!»

Собравшиеся стояли с плакатами «Мы поддерживаем румынский Майдан!», «Коррупцию - за решетку!» и «Коррупция делает людей нищими!». А так же с лозунгом «Да, Румыния!» написанной латиницей.

По окончание акции к собравшимся вышел Генконсул Румынии в Одессе Емил Рапча, который поблагодарил одесситов за поддержку событий, которые происходят в его стране.

Отметим, однако, что в акции приняли участи всего чуть более двух десятков человек.

Напомни, что акции протеста в Румынии начались в конце января, после того, как новое правительство заявило о намерении декриминализиров ать ряд уголовных статей, связанных с коррупцией и превышением чиновниками должностных полномочий.