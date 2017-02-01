На улице Бунина появилась мемориальная доска, посвященная человеку, именем которого названа

На доме №1 улицы Бунина установлена мемориальная доска, посвященная известному русскому писателю Ивану Бунину. Который в промежутке между 1896 по 1920 годы неоднократно бывал в Одессе, работал в местном издании и написал в нашем городе многие свои произведения.

Кроме того, одесский период жизни автора «Окаянных дней» ознаменовался судьбоносными переменами в его личной жизни. Именно здесь он женился на дочери одесского издателя.

И именно отсюда окончательно уехал в эмиграцию в 1920 году.

Напомним, что до революции улица называлась Полицейская, потом имени генерала Кондратенко, а в советский период носила имя немецкой социтал-демократ ки Розы Люксембург.

Имя Ивана Бунина улице было присвоено в 1997 году.