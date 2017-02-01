В Одессу может быть на несколько дней закрыт въезд грузового транспорта

Как сообщил первый заместитель городского головы Анатолий Орловский, на Одессу надвигается циклон и горожанам следует ожидать не только резкого понижения температуры, но и снегопадов, гололед и шквалистый ветер.

Однако все городские службы уже приведены в состояние повышенной готовности. Наготове вся имеющаяся в городе снегоуборочная техника. Парк которой, с учетом возможного привлечения техники промышленных предприятий может составлять до 120 единиц.

Созданы необходимые запасы песчано-солевой смеси.

Поэтому, по мнению первого вице-мэра, городские власти смогут справиться с разгулом стихии. Тем более, что успешный опыт в этом у города уже сесть. Да и похолодание, если верить синоптикам, ожидается непродолжительным.

Напомни, что во время прошлого снегопада городским властям действительно удалось наладить своевременную и достаточно эффективную расчистку городских улиц. Но вот что касается тротуаров и, особенно, межквартальных проездов, то по этому поводу у горожан было немало нареканий.