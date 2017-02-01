Губернатор Максим Степанов опасается, что реформа здравоохранения может привести к социальному взрыву

Одесский губернатор Максим Степанов категорически против того, чтобы территория Одесской области была разделена всего на пять(!) госпитальных округов.

Как он отметил в ходе аппаратного совещания, реализация этого предложения Минздрава, может привести к социальному взрыву.

В связи с этим он дал поручение профильному департаменту подготовить предложения о создании на территории региона не менее десяти округов.

Напомним, что раздел территории региона на госпитальные округа является частью задекларированно й Минздравом реформы системы здравоохранения. Она , по сути, предполагает создание госпитальных округов на базе крупнейших и наиболее приспособленных больниц и медицинских центров.

Такая перспектива вызывает крайне негативное отношение как со стороны пациентов, так и самих медицинских работников. Которые не без оснований опасаются, что многие райбольницы и другие медицинские центры будут просто закрыты. В порядке режима экономии, так сказать.