«Новация» в культурной жизни Черноморска

В Черноморске открылась выставка картин художников творческого объединения «Новация»

Выставка «Многоцветный калейдоскоп» картин художников творческого объединения «Новация» из города Южный открылась 4 февраля в города Черноморске. Более 30 картин и фотографий было представлено на суд зрителей в Музее изобразительных искусств им. А.Белого.

17 художников, среди которых Ева Ятт, Лариса Демьянишина, Ирина Старинова и другие стали участниками выставки. Как рассказывают организаторы «на выставке представлены работы, в основном, реалистической направленности, портреты, натюрморты, пейзажи написанные маслом, а так же в смешенных техниках». Но помимо художественных работ, участие принимают и фотоработы. В частности, работы фотохудожника Виктора Красюка.

«У каждого участника «Новации» свой взгляд на мир, своя манера высказывания, свое взаимоотношение с цветом и композицией и это интересно тем, что у каждого художника, будь он любитель или профессионал, имеется свой уникальный жизненный опыт,- рассказывает руководитель творческого объединения «Новация» Ирина Старикова. - Вроде бы все пишут одни и те же берега, а у каждого получается по-своему. Все пользуются одними и теми же красками, но, в зависимости от состояния, мироощущения они по-разному складываются в картину».

Напомним, творческое объединение « Новация» существует с марта 2005 года. В составе творческой группы 20 участников, среди которых как художники профессионалы, так и художники-любители, фотохудожники, мастера декоративно-прикладного искусства.