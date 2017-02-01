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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Полицейские нашли украденную корову (фото)

Категория: Новости / Происшествия

Полицейские нашли украденную корову (фото)

Правоохранители Великомихайловского отделения полиции Раздельнянского отдела полиции раскрыли кражу скота.
Полицейские получили письменное заявление от 23 летнего жителя с.Комаровка Великомихайловского района, что неизвестный с территории его домовладения, совершил кражу коровы в возрасте 2,5 года красно-белой масти, принадлежащей заявителю.
После проведения следственно-оперативных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу коровы. Им оказался житель с.Комаровка Великомихайловского района. Корова возвращена владельцу.
Правовая квалификация уголовного преступления: ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Полицейские нашли украденную корову (фото)
Полицейские нашли украденную корову (фото)
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Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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