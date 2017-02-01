Полицейские нашли украденную корову (фото)

Правоохранители Великомихайловского отделения полиции Раздельнянского отдела полиции раскрыли кражу скота.

Полицейские получили письменное заявление от 23 летнего жителя с.Комаровка Великомихайловского района, что неизвестный с территории его домовладения, совершил кражу коровы в возрасте 2,5 года красно-белой масти, принадлежащей заявителю.

После проведения следственно-оперативных мероприятий установлено лицо, совершившее кражу коровы. Им оказался житель с.Комаровка Великомихайловского района. Корова возвращена владельцу.

Правовая квалификация уголовного преступления: ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.