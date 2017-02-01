Что делают сотрудники прокуратуры в Одесском цирке?

Одесская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководителю государственного предприятия «Одесский государственный цирк» (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Установлено, что чиновник «Одесского государственного цирка» заключив с предприятием договор о совместной деятельности, выдал субъекту хозяйствования доверенность с предоставлением права на сдачу в аренду офисных помещений на ул. Княжеской.

Указанные помещения общей площадью более 2 тыс кв. м предприятие сдавало в аренду другим ООО и физическим лицам, длительное время получая от этого прибыль, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.

Руководитель цирка не имел полномочий на передачу государственного имущества, которое было в его пользовании, без разрешения Министерства культуры и Фонда госимущества Украины.

В результате таких действий бюджету нанесен 2,7 млн. грн ущерба. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. отметили в надзорном ведомстве.