Одесситов просят сидеть дома

В течение сегодняшнего дня в связи с ухудшением погодных условий сохраняется штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 8 февраля по Одессе и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с, метель, гололедица.

В связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Учитывая сложные погодные условия, все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

В связи с ухудшением погодных условий и обледенением медики напоминают одесситам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города во время гололеда.

Учитывая, что на автодорогах области утром и днем местами ожидается видимость в осадках 1-2 км и гололедица, также рекомендовано максимально ограничить выезд за пределы города.

Просьба быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

В случае острой необходимости выезда водитель должен убедиться в технической исправности своего автомобиля (тормозная система, состояние протектора покрышек, работа стеклоочистителей). Наличие зимней резины на автомобиле обязательно!

Ухудшение погодный условий негативным образом влияет на безопасность движения, повышая риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дорогах.

Во время движения по дорогам водители должны соблюдать дистанцию, не злоупотреблять маневром «обгон», выбирать безопасную скорость движения в условиях недостаточной видимости дороги, а для парковки пользоваться специально отведенными местами. Первое и самое важное правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости - соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции. В данном случае у водителя будет возможность своевременно отреагировать на изменение дорожной ситуации и при необходимости безопасно остановиться перед неожиданным препятствием. Также необходимо пользоваться ремнями безопасности, соблюдать правила маневрирования, не превышать скорость, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. При таких сложных условиях движения важно учитывать и состояние проезжей части. Мокрая, грязная и скользкая дорога, опавшие листья и ветки увеличивают тормозной путь транспортного средства в несколько раз. На дороге со скользким покрытием не следует производить резких манёвров и торможений, выжимать сцепление и менять передачи.

Травматологические пункты в Одессе работают круглосуточно по следующим адресам: - городская клиническая больница №3, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;

- городская поликлиника №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;

- городская больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;

- городская поликлиника №29, травмпункт – пр-т Добровольского, 100.

Круглосуточная травматологическая помощь детям в Одессе оказывается в областной детской клинической больнице (ул. Академика Воробьева, 3).