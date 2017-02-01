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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Одесские таможенники изъяли револьвер «Safari 820G»

Категория: Новости / Происшествия

Одесские таможенники изъяли револьвер «Safari 820G»

Это произошло в пункте пропуска «Кучурган - Первомайск» таможенного поста «Раздельная» Одесской таможни ГФС.

Во время осуществления таможенного контроля автомобиля «BMW» под управлением гражданина Украины, который направлялся в Молдову, был выявлен револьвер марки «SAFARI 820G» украинского производства.

Заряженный зарядами 9 мм в количестве 6 штук револьвер без признаков утаивания перемещался в личной сумочке, которая находилась между передними сидениями.

Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал «зеленый коридор», декларируя действиями отсутствие у него любых товаров и предметов, которые нуждаются в обязательном декларировании.

Во время устного опрашивания при проведении визуального осмотра он предоставил револьвер вместе с разрешением на право хранения и ношения его. Тем не менее, разрешения на право перевозки оружия территорией Украины у него не было.

По факту нарушения установленного Таможенным кодексом Украины порядка перемещения через таможенную границу товара, перемещение которого запрещено или ограниченно действующим законодательством Украины, составлен протокол о нарушении таможенных правил. Револьвер и заряды к нему изъяты.

 



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