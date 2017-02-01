Число пострадавших от гололеда одесситов растет

По данным городского департамента здравоохранения с травмами и ушибами в травмпункты уже обратилось более 50-ти человек. 7 из них госпитализированы. В связи с ухудшением погодных условий и обледенением медики напоминают одесситам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города во время гололеда.

Рекомендации по профилактике уличного травматизма при обледенении:

1. По возможности старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.

2. Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток.

3. Надевайте удобную обувь на устойчивой, желательно рифленой подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке.

4. Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обледеневшие места. Ходите не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню.

5. Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу. Помните, что тормозной путь у автомобилей на скользкой дороге значительно увеличивается.

6. На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.

7. Руки не следует держать в карманах, при спуске со ступенек придерживайтесь за перила.

8. Беременным женщинам не стоит выходить на улицу без сопровождения.

9. Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм.

10. Если через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь в травмпункт!

Травматологические пункты в Одессе работают круглосуточно по следующим адресам:

- городская клиническая больница №3, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;

- городская поликлиника №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;

- городская больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;

- городская поликлиника №29, травмпункт – пр-т Добровольского, 100.

Круглосуточная травматологическая помощь детям в Одессе оказывается в областной детской клинической больнице (ул. Академика Воробьева, 3).