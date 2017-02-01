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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В школах Килии опять карантин

Категория: Новости / Наука и образование

В школах Килии опять карантин

В нескольких районах Одесской области зафиксирована вспышка заболеваний гриппом и ОРВИ. По этой причине в учебных заведениях Килии объявлен карантин.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Ивановском, Белгород-Днестровском, Березовском и Килийском районах. В связи с волной гриппа приостановили учебный процесс также в школе села Приморское.

Отметим, по словам Оксаны Cорочан — Рокунец, в целом в Одесской области сохраняется стабильная ситуация по заболеваемости гриппом — эпидпорог не превышен. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области, основной удельный вес заболеваемости принадлежит ОРВИ.



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