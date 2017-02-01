У одесских прокуроров руки длинные: до Днепра дотянулись (фото)

Одесские правоохранители задержали в г. Днепр координатора махинаций с нефтепродуктами в преступной схеме С.Курченка.

На основании постановления Приморского райсуда Одессы 3 декабря задержан предприниматель в г. Днепр, который организовал фиктивный вывоз нефтепродуктов через Одесскую область.

По данным следствия указанный человек занимался координацией в преступной схеме реализации 800 000 тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона.

Напомним, 2 февраля прокурор Одесской области Олег Жученко в ходе брифинга проинформировал, что правоохранители сообщили о подозрении трем чиновникам Одесской таможни и двум представителям предприятия, причастных к реализации нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта.

В результате таких преступных махинаций в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, отметили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.