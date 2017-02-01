Одесские воры пытались украденное через интернет продать. Не получилось (фото)

В Одессе полиция менее чем за сутки разоблачила двух злоумышленников, которые под видом таксистов ограбили трех несовершеннолетних. Их добычей стали электронные часы и дорогие гаджеты юношей.

В дежурную часть Малиновского отдела полиции обратились трое несовершеннолетних с заявлением о том, что менее часа назад стали жертвами двух неизвестных мужчин, совершивших на них разбойное нападение. Под угрозой ножа и пистолета злоумышленники заставили ребят отдать им мобильные телефоны, цепочки, часы, деньги и другое ценное имущество, которые подростки имели при себе. Чтобы воспользоваться награбленным, злоумышленники заставили своих жертв снять блокировку и пароли с телефонов.

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Одесской области Вадим Могила, указанное сообщение было внесено в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Оперативники Малиновского отдела полиции сразу же начали поиски злоумышленников. Благодаря тому, что потерпевшие хорошо запомнили приметы правонарушителей, место, где было совершено преступление и госномер автомобиля ВАЗ 2101, на котором передвигались последние, полицейские установили личности злоумышленников.

Ими оказались неработающие 21-летний гражданин одной из азиатских стран постсоветского пространства и 22-летний украинец, от которых получены правдивые показания о совершении преступления и изъяты вещественные доказательства. Как признались правонарушители, награбленное имущество они собирались продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Установлено, что трое однокурсников в возрасте от 15 до 16 лет встретились в Суворовском районе г.Одессы, чтобы развлечься. В планах юношей была поездка в центр города. С этой целью они, по рекомендации приятеля, вызвали знакомого таксиста. Однако мужчина прибыл на вызов не сам: рядом с ним в автомобиле находился пассажир. По ходу движения в центр города водитель сообщил пассажирам о неисправности глушителя и предложил по дороге заехать в гараж, чтобы исправить повреждение. Ребята не возражали. Прибыв к гаражам недалеко от аэропорта, водитель и пассажир указанного автомобиля, угрожая пистолетом и ножом, открыто завладели мобильными телефонами и электронными часами пострадавших и высадили их из машины.

Пытаясь поскорее покинуть место преступления, злоумышленники не рассчитали расстояние между авто и гаражом и двигаясь назад повредили автомобильную фару. Его фрагменты изъяты полицейскими с места происшествия. Автомобиль правонарушителей также доставлен в отдел полиции.

В настоящее время правонарушителям объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны. Досудебное следствие продолжается.