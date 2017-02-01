Европейские стандарты толерантности в представлении координатора Одесского Евромайдана

Зоя Казанжи назвала массовое поклонение верующих одесситов мощам святого Пантелеймона «отправлением бесовских ритуалов православных обрядов», делающих «из одесситов дегенератов». Такую оценку неординарному событию на своей странице в Facebook дала бывший координатор Одесского Евромайдана, бывшая советница экс-губернатора Одесской области Игоря Палицы и соратница Эдуарда Гурвица Зоя Казанжи.

Кроме того, она одним махом причислила всех одесситов, жаждущих приложиться к святым мощам, к «потенциальному электорату мэра» города, при «попустительстве» которого святыня и была доставлена в Одессу.