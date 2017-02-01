Мощи святого Пантелеимона побывали в 411-м Центральном военном госпитале (фото)

Утром 7 февраля в последний день пребывания Одессе мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона ковчег со святыми мощами был доставлен в 411 Центральный военный госпиталь, где раненные воины и персонал лечебного заведения смогли помолиться этому дивному угоднику Божию о мире в Украине и об исцелении от ранений и болезней.

Греческие монахи решили приехать в госпиталь потому, что они были озабочены той бедой, которая происходит на востоке Украины, где православные братья стреляют друг в друга, где страдают мирные жители. И все дни пребывания в Одессе святогорцы и духовенство Одесской епархии усердно молились о прекращении военных действий на Донбассе и Луганщине, о умирении злых сердец, о мире и стабильности в Украине. За каждой Божественной литургией, совершенной в дни пребывания мощей в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Одессы, за каждым молебном, которые читались круглосуточно возносились усердные молитвы о мире. И вместе с греческими монахами и священнослужителями Одесской епархии о мире в Украине молились десятки тысяч верующих, которые пришли в собор поклониться великой святыне православного мира.

В госпитале ковчег с честными мощами был занесен в палаты, где находились раненные военнослужащие, в том числе и доставленные сюда недавно из Авдеевки, где произошло обострение военных действий. Солдаты и офицеры благодарили и митрополита Агафангела, и греческих монахов, и делегацию Одесской епархии во главе с Преосвященнейшим Диодором, епископом Южненским, и викарием Одесской епархии за заботу о них.

Также для персонала госпиталя и ходячих больных в актовом зале этого лечебного заведения был отслужен молебен перед ковчегом со святыми мощами, который возглавил епископ Диодор, во время которого возносились молитвы о мире в Украине и об исцелении воинов, находящихся здесь на излечении. Каждый из молящихся получил в благословение иконку святого великомученика и целителя Пантелеимона, освященную на его честных мощах.

Напомним, что военный госпиталь несколько лет назад хотели ликвидировать. Как вспоминают сотрудники этого медицинского учреждения, по территории среди больничных корпусов уже ходили некие бизнесмены, планирующие построить здесь многоэтажки. Но благодаря неоднократным обращениям Почетного гражданина Одессы и Одесской области митрополита Агафангела к Президенту Украины и к другим высокопоставленным должностным лицам государства госпиталь был сохранен. И теперь госпиталь, как никогда востребован, так его опытные сотрудники оказывают высококвалифицированную помощь пострадавшим от боевых действий на востоке Украины.

Сразу же после посещения военного госпиталя греческие монахи в сопровождении делегации Одесской епархии отправились в аэропорт г. Одессы