НБУ терпит колоссальные убытки

Общий убыток банковского сектора Украины по итогам 2016 года достиг максимального уровня за всю историю – 159 млрд гривен. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора на сайте Нацбанка Украины.

"В 2016 году зафиксирован исторически высокий убыток банковского сектора – 159 млрд гривен, что обусловлено резервированием кредитного портфеля ПриватБанка (136 млрд гривен) в конце года", – говорится в обзоре.

При этом отмечается, что у остальных банков совокупный убыток сократился до 23 млрд гривен с 66 млрд гривен в 2015 году.

В НБУ прогнозируют, что в 2017 году банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность, но "без учета фактора ПриватБанка".

Также сообщается, что после национализации ПриватБанка доля государственных банков в чистых активах увеличилась до 51,3% (с 28,1% в начале 2016 года), по депозитам населения – почти в три раза, до 59,5%.