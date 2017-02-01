Одессе могут недофинансировать выплату субсидий

7 февраля на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной политики и труда Одесского горсовета был поднят вопрос о недостаточном объёме госсубвенции для оплаты коммунальных субсидий и льгот для Одессы.

Директор гордепартамента труда и социальной политики Елена Китайская подчеркнула, что на указанные цели городу в месяц требуется 100 миллионов гривен, то есть примерно миллиард гривен в год. В настоящее время годовой объём госсубвенции для оплаты коммунальных субсидий и льгот для Одессы предусмотрен в размере всего лишь 311 миллионов гривен.

В связи с этим постоянная комиссия по вопросам социальной политики и труда Одесского горсовета инициирует внести на сессию горсовета 8 февраля проект-обращение к депутатам муниципального собрания с просьбой направить письмо премьер-министру Украины и доложить ему о сложившемся критическом положении в Одесской области.