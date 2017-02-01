Из-за непогоды в Одесском аэропорту накануне были отменено большинство авиарейсов

По имеющейся информации, речь идет, по меньшей мере, о десятке перелетов.

Причина-обледене ние взлетно-посадочн ой полосы, с которым из-за ледяного дождя и порывистого ветра не могут справиться даже специальные реагенты.

По данным нашего корреспондента с утра до вечера 7 февраля в аэропорту смогли сесть всего три авиарейса.

Однако, работники аэропорта обещают, что как только прекратятся осадки, полоса будет расчищена и воздушные ворота Одессы возобновят свою работу.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Одесса, по состоянию на 10 часов 8 февраля, в Одессу прибыл рейс из Стамбула, ожидается рейс из Шарм-эль-Шейха. Из Одессы вылетел рейс в Киев (аэропорт Жуляны), идеи регистрация на рейсы в Стамбул и Шар-эль-Шейх. Отмена утреннего рейса в Киев (аэропорт Борисполь) произошла в связи с неприбытием вчера самолета в Одессу из-за сложных погодных условий. По аналогичной причине сегодня в Одессу не прибыл рейс из Тель-Авива.

Авиакомпании, чьи рейсы были отменены вчера и сегодня, занимаются вопросами отправки этих рейсов.