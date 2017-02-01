Губернатор дал задание руководителям всех служб по работе в условиях непогоды

Председатель областной государственной администрации Максим Степанов провел заседание оперативной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий на территории Одесской области с 7 по 9 февраля 2017 года.

За прошедшую ночь 8 февраля на территории Одессы произошло семь аварий, все случаи – без пострадавших.

Как передаёт пресс-служба управления патрульной полиции, в Киевском районе произошло две аварии, в Малиновском районе – одна, в Приморском районе – три, в Суворовском – одна авария. Напомним, всего в течение 7 февраля на территории города было оформлено 83 аварии, из них одна — с потерпевшим.

По прогнозам Украинского Гидрометцентра 7-8 февраля ожидается значительное похолодание на территории Одесской области. Температура 7 февраля снизится ночью до 3-9°C, 8 февраля ожидается ночью сильные осадки, порывы ветра 15-22 м / с, 3-9°C, 9 февраля ночная температура снизится до 8-13°C, осадки прекратятся.

Члены штаба доложили о готовности сил и средств, объектов жилищно-коммунального хозяйства при осложнении погодных условий.

Максим Степанов поручил разработать четкий алгоритм совместных действий во время непогоды.

На заседании было решено круглосуточную работу оперативного штаба организовать по отдельному решению председателя облгосадминистрации в помещении Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области (Одесса, ул. Прохоровская, 6, зал заседаний VI этаж, тел. (048) 724-55-05, (048) 779-31-27, (048) 724-54-94 (факс).