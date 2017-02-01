Труханов "объявил в розыск" Боровика (видео)

В настоящее время в одесской мэрии проходит заседание XІІІ сессии Одесского городского совета VІІ созыва. В повестке дня 59 вопросов. Среди прочего депутаты рассмотрели вопрос ротации, произошедшей во фракции политической партии "Самопомощь". Вместо решившего отказаться от мандата депутата Павла Гайдая сегодня присягу приняла Ольга Квасницкая.

В ходе обсуждения данного вопроса мэр подчеркнул, что Павел Гайдай поступил правильно. Он сменил место работы и место жительства. Поэтому сложил полномочия депутата Одесского горсовета и уступил это место своей коллеге по партии.

Геннадий Труханов призвал также поступить и "скучающего в Германии Сашу Боровика".

"Саша, если ты нас слышишь, вернись в Одессу и уступи свое место в горсовете одесситу, который будет работать на благо города",

- отметил Геннадий Труханов.

Напомним, депутат горсовета от Блока Петра Порошенко Саша Боровик на заседаниях сессий горсовета был всего лишь пару раз. Первое его появление было феерическим. Вернее не появление, а "торжественный вынос" Боровика из зала горсовета его же коллегой-депутатом. Инцидент произошел сразу после того, как Боровик произнес с трибуны речь, в которой заявил, что у него украли победу на выборах мэра и что он намерен жестко оппонировать действующей городской администрации.