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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Шкиряк: Лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР ожидает судьба Гиви

Категория: Новости / Политика

Шкиряк: Лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР ожидает судьба Гиви

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк посоветовал лидерам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александру Захарченко и Игорю Плотницкому сдаться украинской власти, так как они могут повторить судьбу комбата «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Такое заявление он сделал после консультативного совещания с представителями СБУ Украины.

Шкиряк затруднился сказать, кто именно стоит за убийством, однако отметил, что у погибшего якобы были разногласия с главой ДНР: «У них был очень серьезный конфликт, который заключался и в сфере перераспределения так называемых материальных благ, и перераспределения ресурсов финансовых потоков, и того, что касалось невыполнения приказов Гиви от Захарченко. Лично мне эта версия кажется более вероятной»

На своей странице в Facebook он разместил пост, в котором выразил полное удовлетворение гибелью комбата: «Какое замечательное утро, ведь "бешеный лифт" Мордора разогнался на полную. На нашей земле еще одной сволочью стало меньше. Массовый падеж "новоросов" продолжается постоянно».

 

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Шкиряк: Лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР ожидает судьба Гиви
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