Пожилой одессит прогуливался по улицам с крупной партией марихуаны (фото)

Правонарушителем оказался 62-летний одессит. Он ходил по улицам города, имея при себе полкилограмма марихуаны.

На улице Базарной оперуполномоченные Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области заметили неизвестного мужчину, который вел себя подозрительно - увидев полицейских, он резко изменил направление движения и пытался скрыться.

Подойдя к мужчине, правоохранители в присутствии понятых провели его поверхностный осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли тридцать спичечных коробок и одиннадцать пакетов с веществом зеленого цвета в измельченном состоянии со специфическим запахом.

По словам правонарушителя, расфасованное вещество - это марихуана общим весом около пятисот граммов. Опасный наркотик мужчина хранил с целью сбыта и планировал продавать по 200 гривен за 1 грамм.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Портофранковского отдела полиции в г. Одессе. Изъятое вещество направлено на исследование, мужчина отпущен под личное обязательство.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства. Напоминаем, что согласно ст. 307 Уголовного кодекса Украины, сбыт наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет. Расследование продолжается.