Оппозиционный блок требует прекратить провокации по языковому вопросу

Оппозиционный блок выступил с официальным заявлением, в котором говорится о недопущении провокаций, которые могут привести к расколу страны и усугубит и без того сложное политическое положение Украины.

«Оппозиционный блок требует от спикера Верховной Рады А. Парубия прекратить провокации по языковому вопросу. Его призыв к народным депутатам выступать только на украинском языке противоречит Конституции, закону о языковой политике и создает угрозу раскола страны. Оппозиционный блок защитит права своих избирателей и не позволит развалить Украину.

Мы требуем от Генеральной прокуратуры немедленно дать оценку словам А. Парубия, как и министра культуры Е. Нищука, которые оскорбляют сограждан по языковому вопросу и по месту рождения, называя жителей восточных и южных регионов «недогражданами», людьми «без генетики» и отказывая им в праве на родной язык.

Мы требуем прекратить ущемление прав оппозиции со стороны спикера парламента, который выдвигает претензии только представителям Оппозиционного блока, не замечая выступлений на русском языке своих однопартийцев, министра внутренних дел А. Авакова и его советника, народного депутата А. Геращенко.

А. Парубий не защищает украинский язык – он провоцирует конфликт в обществе, пытаясь отвлечь людей от галопирующего роста цен на продукты и неподъемных коммунальных тарифов. Но эти провокации «Народному фронту» не помогут - люди давно уже не верят коррумпированной «партии войны», о чем свидетельствует нулевой рейтинг НФ.

Оппозиционный блок требует прекратить провокации, которые создают угрозу раскола страны. Мы не позволим "партии войны" делить граждан единой Украины. Оппозиционный блок защитит права своих избирателей», - говорится в заявлении партии.