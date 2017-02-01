Одессу активно посыпают песком

Сегодня коммунальные службы Одессы продолжают работы по борьбе с наледью на улицах города.

Прошедшей ночью на дорогах Одессы в работах по ликвидации наледи была задействована 61 единица спецтехники КП «Городские дороги» - самосвалы, пескоразбрасыватели КДМ – комбинированные дорожные машины и т.д.

На данный момент на дорогах Одессы в работах по подсыпке песчано-солевой смесью задействованы 24 единицы спецтехники КП «Городские дороги». Кроме того, 7 бригад предприятия оказывают помощь сотрудникам КП «Горзелентрест» и КП «ЖКС» в борьбе с наледью в парках, скверах, на остановочных комплексах, а также на тротуарах города.

Всего в работах по ликвидации гололеда в Одессе принимают участие 1700 сотрудников коммунальных служб.

За последние двое суток использовано 1230 тонн песчано-солевой смеси.

В связи с ухудшением погодных условий и обледенением медики напоминают одесситам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города во время гололеда.

Учитывая, что на автодорогах области утром и днем местами ожидается видимость в осадках 1-2 км и гололедица, также рекомендовано максимально ограничить выезд за пределы города.

Просьба быть предельно внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

В случае острой необходимости выезда водитель должен убедиться в технической исправности своего автомобиля (тормозная система, состояние протектора покрышек, работа стеклоочистителей). Наличие зимней резины на автомобиле обязательно!

Ухудшение погодный условий негативным образом влияет на безопасность движения, повышая риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дорогах.

Во время движения по дорогам водители должны соблюдать дистанцию, не злоупотреблять маневром «обгон», выбирать безопасную скорость движения в условиях недостаточной видимости дороги, а для парковки пользоваться специально отведенными местами. Первое и самое важное правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости - соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции. В данном случае у водителя будет возможность своевременно отреагировать на изменение дорожной ситуации и при необходимости безопасно остановиться перед неожиданным препятствием. Также необходимо пользоваться ремнями безопасности, соблюдать правила маневрирования, не превышать скорость, двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. При таких сложных условиях движения важно учитывать и состояние проезжей части. Мокрая, грязная и скользкая дорога, опавшие листья и ветки увеличивают тормозной путь транспортного средства в несколько раз. На дороге со скользким покрытием не следует производить резких манёвров и торможений, выжимать сцепление и менять передачи.