Украинский моряк попал в плен к нигерийским пиратам

Украинский моряк Евгений Герасименко 1987 года рождения оказался в числе захваченных пиратами в территориальных водах Нигерии. Это стало известно после публикации СМИ РФ списка захваченных членов экипажа.

Кроме него в плен попали семеро российских граждан. Все моряки находились на судне "BBC Caribbean". Об этом сообщило посольство РФ в Нигерии в Twitter.

Напомним, сухогруз BBC CARIBBEAN подвергся нападению пиратов около 10:30 UTC еще 5 февраля. Инцидент произошел недалеко от нефтяного терминала Пеннингтон в Дельте Нигера: к судну подошла моторная лодка с вооруженными людьми на борту, которые открыли огонь. Охранники на борту BBC Caribbean начали перестрелку с пиратами, и нападение на судно было отражено. Судно проследовало на запад в направлении пункта назначения.

По данным Международного морского бюро, число похищенных моряков в 2016 году превысило максимум за последние 10 лет, несмотря на то, что количество пиратских нападений достигло самого низкого уровня с 1998 года.

Особое беспокойство организации вызывает рост числа похищений в море Сулу между восточной Малайзией и Филиппинами. В течение прошлого года был зарегистрирован 191 случай пиратских нападений и вооруженных ограблений судов против 246 годом ранее. В 150 случаях пиратам удалось высадиться на борт судна. 12 судов подверглись обстрелу, 7 было захвачено, 22 нападения удалось предотвратить. Количество моряков, оказавшихся в заложниках, сократилось до 151.

При этом число похищений людей на море увеличилось втрое. В течение 2016 года пираты похитили с целью выкупа 62 моряка, всего произошло 15 подобных инцидентов. Более половины похищений произошли у побережья Западной Африки. В водах Малайзии и Индонезии с буксиров, барж и рыболовных судов были похищены 28 человек, а в последнее время пираты берут в плен членов экипажей торговых судов. В последнем квартале 2016 года в море Сулу с двух грузовых судов, находившихся в движении, и с рыболовного судна, стоявшего на якоре, были похищены 12 членов экипажа, в ноябре пираты обстреляли балкер, хотя и не смогли подняться на борт. Ранее в течение 2016 года произошло три инцидента с похищением моряков с буксиров и барж, уязвимых в силу своей небольшой скорости.