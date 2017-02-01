Одесситка решила подзаработать на секс-рабынях (фото)

Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области совместно с представителями прокуратуры и Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержали 22-летнюю женщину, пытавшуюся вывезти украинок за границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Организатора незаконного бизнеса - жительницу Одесской области - работники полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Международном аэропорту «Одесса» при попытке отправить в Турцию двух молодых девушек.

Установлено, что злоумышленница занималась подбором, вербовкой и переправкой в г. Стамбул украинок, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, используя их нестабильное материальное положение.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления, а также возможные пострадавшие от противоправных действий злоумышленницы.

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. Неотложные следственные действия продолжаются.