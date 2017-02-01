Гройсман обещает новую пенсионную реформу уже в этом году

Пенсионная система Украины будет изменена в 2017 году, выплаты будут увеличены. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

Премьер анонсировал изменения в пенсионную систему в 2017 году и увеличение пенсионных выплат.

"Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система. Она будет справедливой и пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат. Но... Систему нужно будет изменить и мы готовы будем предложить обществу такие решения. Всему свое время",

- сказал Гройсман.

Напомним, ранее вице-премьер Павел Розенко заявлял, что украинцы смогут получать высокие пенсии лишь после введения трехуровневой пенсионной системы, а также при условии, что все работающие граждане начнут честно платить налоги. По словам Розенко, солидарная система уже не способна обеспечить гражданам высоких пенсий. Он также считает, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн с 1 января - это шаг к сбалансированности бюджета Пенсионного фонда и проведению осовременивания пенсий. Кроме того, Розенко напомнил, что в условиях, когда около 50% работающих людей не платят налогов или платят их в неполном объеме, в стране просто не может быть высоких пенсий.

Как известно, Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.