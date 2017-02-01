Маломуж об успехах украинской разведки против РФ

По свидетельству экс-главы украинской разведки Николая Маломужа во время президентства Виктора Ющенко спецслужбы Украины активно работали против России, пытаясь внедриться «в политические и оборонные структуры» соседнего государства.

«Была разработана концепция работы по РФ по проникновению в их и политические, и оборонительные структуры и определение геополитики по Украине. (...) Тогда, соответственно, и был уровень защиты Украины большой»,

— отметил Маломуж. Украинские разведчики с 2005 по 2010 год «отработали всю модель и агентурной, и технической разведки и эффективно владели ситуацией по России». Однако, при президенте Януковиче «работа по РФ была практически прекращена».

Напомним, что Николай Маломуж возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год при президенте Викторе Ющенко и был уволен после прихода к власти Януковича. В советское время Маломуж работал в Комитете государственной безопасности.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина» в среду, 8 февраля.