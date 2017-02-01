Горсовет предоставит КП «Теплоснабжение города Одессы» помощь

Такое решение приняли на состоявшейся сегодня сессии депутаты горсовета.

При этом, как рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега, пока предприятие получит лишь половину этой суммы- 150 миллионов гривен., 100 миллионов из которых поступит из общего фонда горсовета.

По словам чиновника, коммунальное предприятие имеет многомиллионные долги, оденой из главных причин возникновения которых стала длительная задержка поступлений средств по жилищно-коммунальной субсидии.

Так, на 1 января нынешнего года сумм задолженности по субсидиям составила около 170 миллионов гривен.

Помимо частичного погашения задолженности, выделенные средства пойдут на проведение ремонтных работ, оплату за уже проведенные работы и приобретении необходимых запчастей и материалов.