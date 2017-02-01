Скользко: одесситы массово падают. 26 человек госпитализированы

За два предыдущих дня в Одессе за оказанием неотложной медицинской помощи в травмпункты обратились 183 человека.

Из которых 26 были госпитализирован ы.

Такие данные привела на сессии горсовета вице-мэр Зинаида Цвиринько. По ее словам, их жизни ничего не угрожает.

По информации нашего корреспондента, основной причиной обращений стали травмы, полученные от падений, полученных из-за гололеда.

«Однако уже сегодня число пострадавших значительно снизилось и не превышает среднестатисческ ого уровня!»

- отметилваа вице-мэр.

Это стало следствием не только того, что коммунальщики успели посыпать песком большую часть пешеходных зон, но и то, что горожане прислушались к просьбам руководства города ит максимально ограничили выход на улицу.

Так, если накануне отсутствие учащихся в классах не превышало 10%, то сегодня этот показатель вырос в три раза, а в отдельных случаях родители оставили дома почтим половину учеников.

Отметим, что по словам чиновника, неотложную медицинскую помощь при травмировании одесситам и гостям города оказывают не только в районных травмпунктах, но и в ГКБ№1, 11, 10.