Закон «О Конституционном суде Украины» – очередной шаг к усилению социального неравенства

Народный депутат Украины от фракции «БПП» Виктор Пинзеник попытался привлечь внимание к социальным аспектам проекта закона «О Конституционном суде Украины», который собираются утвердить на этой неделе в парламенте.

Проект закона предусматривает новый стандарт оплаты труда: 384 тыс грн в месяц для судьи и 420 тыс. для председателя Конституционного суда, плюс 20 тыс. грн (в расчете на месяц) выплат к отпуску. Пенсию для судей в этом проекте закона «скромно» назвали пожизненным денежным содержанием. Она составляет 80% зарплаты, или 307 тыс. грн в месяц, а у главы – 336 тыс. грн. Отметим, что такая сумма равнозначна пенсии 300 пенсионеров (в минимальном размере). Надбавка для судьи КС за ученую степень доктора наук (48 тыс. грн в месяц) в 6 раз превышает зарплату профессора. Добавлена также компенсация расходов за аренду жилья и за использование личного транспорта для служебных нужд.

«Должен быть разумный и допустимый диапазон в оплате труда. Не может зарплата ни одного государственного чиновника в 85 раз превышать среднюю зарплату по стране (за 2016 г. среднемесячная зарплата составляет 5,2 тыс. грн в месяц). И не может оплата труда быть оторванной от состояния экономики, объем которой в прошлом году составил всего 55 тыс. на человека в год (4,6 тыс. на человека в месяц). Потому что тогда при 300-тысячных зарплатах одним достанутся корешки, другим – ботва. Хотя... другим при таких решениях не останется и ботвы», – резюмировал на своей странице в Facebook известный экономист Виктор Пинзеник.