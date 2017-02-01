В борьбе с непогодой одесские коммунальщики сработали на 4+

Такую оценку поставил работе коммунальных служб по борьбе с обледенением городской голова Геннадий Труханов.

Как он сообщил сегодня на встрече с журналистами, несмотря на ледяной дождь, коммунальные службы смогли своевременно обработать дороги и тротуары песчано-солевой смесью.

Правда, по словам мэра, вчера эта работа вначале не приносила ощутимых результатов.

«Ведь ледяной дождь сопровождался сильным ветром и не успевали коммунальные работники посыпать пешеходную зону песком, как ее покрывал слой льда»!»

- рассказал мэр.

Тем не менее коммунальным работникам удалось обеспечить полную проезжаемость на дорогах города после того, как дождь прекратился, смогли обеспечить относительно безопасный проход по тротуарам.

И это не замедлило сказаться.

«Если еще вчера число обратившихся в травмпункты было значительно больше обычного, то уже сегодня не превышает среднестатистического уровня!»

- отметил мэр.