В очередной раз в Одессе объявили бой наливайкам

Депутаты городского совета хотят ограничить продажу спиртных напитков в ночное время.

С такой инициативой выступил на сессии горсовета депутата Денис Григорьев. При этом, по его словам, речь в первую очередь идет о продаже алкогольных напитков в т.н. МАФах. «Где зачастую торгуют «паленой водкой», от которой травятся одесситы!- сообщил депутат.

Отметим, что коллеги по городскому парламенту в целом поддержали предложение депутата, однако руководитель городского управления развития потребительского рынка Сергей Машьянов,

Принять такое решение можно, но вот добиться его исполнения крайне затруднительно. Ведь контролировать его исполнение имеют право только правоохранители, а они не подчиняются городским депутатам.

Напомним, что еще осенью аналогичное решение принял Киевский горсовет. Однако, по информации столичных журналистов, оно нарушается практически повсеместно.