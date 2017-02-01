Депутаты горсовета просят разобраться с финансированием жилищно-коммунальных субсидий лично Владимира Гройсмана

Соответствующее обращение приняли депутаты городского совета. Как сказано в документе, в минувшем году из-за задержек по перечислению средств, положенных по жилищно-коммунальным субсидиям у города перед поставщиками услуг накопилась задолженность в размере 174 миллионов гривен.

Более того, в нынешнем году из 760 миллионов, необходимых для погашения всего объема назначенных субсидий госбюджет намерен перечислить только чуть более 305 миллионов гривен.

Таким образом, только новые долги к концу года могут перевалить за 455 миллионов гривен. И это в дополнение к долгу, накопившемуся за прошлый год.

В результате поставщики услуг могут оказаться не в состоянии исполнять свои обязанности, что чревато социальным взрывом.

Поэтому депутаты просят премьера срочно принять меры для погашения задолженности по коммунальным субсидиям.

Отметим, что по словам директора департамента финансов Светланы Бедреги, до 2016 года подобной ситуации в Одессе не случалось ни разу.