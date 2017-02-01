В Одессе теперь есть еще и общественный бюджет

Согласно принятому на прошлой сессии документу, все желающие одесситы могут представлять проекты, направленные на развития города на сумму до 5 миллионов гривен.

Правда, затем предложенные проекты пройдут многочисленные проверки. Те, что не будут отсеяны на предварительном уровне, будут выставлены на рассмотрение специальной комиссии, составленной из чиновников мэрии, депутатов и представителей общественных организаций.

Прошедшие и этот экзамен будут выставлены на обсуждение в онлайн-режиме, что позволит создать т.н. рейтинговую систему. В результате будут профинансированы все наиболее рациональные проекты в рамках объема общественного бюджета. Правда, каков будет этот объем, пока не определено.

Добавим, что , по словам городского головы Геннадия Труханова, данное решение имеет очень важное значение, поскольку

«…даст возможность одесситам напрямую участвовать в развитии родного города!»