В Одессе собираются защищать зеленые насаждения и…корчевать пни!

Депутаты горсовета одобрили Программу развития и защиты зеленых насаждений на 2017-2020 гг.На ее реализацию предполагается выделить более 200 миллионов гривен.
Эти средства будут направлены на паспортизацию и инвентаризацию зеленых насаждений города, модернизацию систем полива, высадку новых деревьев и кустарников и многое другое.
Несмотря на то, что проект программы был поддержан подавляющим большинством голосов, без «проволочек» все же не обошлось.
Так депутат госсовета Алексей Еремица обратил внимание, что
И один из авторов новой программы Александр Иваницкий не замедлил подтвердить худшие опасения коллеги.
Впрочем, Александр Иваницкий пообещал, что в обязательном порядке будут проводиться компенсационные высадки. На что так же будут направлены средства, выделяемые на финансирование Программы.