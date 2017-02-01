В Одессе собираются защищать зеленые насаждения и…корчевать пни!

Депутаты горсовета одобрили Программу развития и защиты зеленых насаждений на 2017-2020 гг.На ее реализацию предполагается выделить более 200 миллионов гривен.

Эти средства будут направлены на паспортизацию и инвентаризацию зеленых насаждений города, модернизацию систем полива, высадку новых деревьев и кустарников и многое другое.

Несмотря на то, что проект программы был поддержан подавляющим большинством голосов, без «проволочек» все же не обошлось.

Так депутат госсовета Алексей Еремица обратил внимание, что

«…если на выкорчевывание пней в 2016 году было выделено 200 тысяч гривен, то в 2017-2018гг. –по 500-700 тысяч! Откуда у на возьмется столько пней, мы что, собираемся массово пилить деревья?»

- спросил депутат.

И один из авторов новой программы Александр Иваницкий не замедлил подтвердить худшие опасения коллеги.

«Да, мы будем спиливать деревья, но только больные!»

«…не все деревья могут приспособиться к нашей природной среде!»

- откровенно заявил он. А таковых, к сожалению, становится все больше. И, по мнению Александра Иваницкого, причина в том, что

Впрочем, Александр Иваницкий пообещал, что в обязательном порядке будут проводиться компенсационные высадки. На что так же будут направлены средства, выделяемые на финансирование Программы.