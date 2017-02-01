Удивительные балконы Одессы (фото)

Одессу не просто так называют маленьким Парижем, ведь архитекторы с мировой славой трудились над созданием жилых домов в центральной части города. В таких строениях достойны внимания каждая деталь и элемент декора. Сегодня мы решили уделить внимание необычным балконам, которые добавляют шарм старинным постройкам. Мавританские, венецианские, лоджии для принцесс — сейчас архитектурные элементы такой красоты уже не строят.

Гостиница "Лондонская". Представьте, как на одном из этих аккуратных балкончиков пили кофе, любуясь морем, Монсеррат Кабалье или Антон Чехов, которые гостили здесь.

Начало строительства новой биржи, где сейчас располагается филармония, приурочили к сотому дню рождению города, а открыли ее в 1899-м. Храм музыки здесь открыли уже после революции.

Еще один шедевр архитектора Александра Бернардацци — отель "Бристоль", появился в Одессе в 1899-м и произвел настоящий фурор. Это была первая четырехэтажная гостиница города. Именно здесь смонтировали первый лифт, на каждом этаже оборудовали ванную комнату, а в каждом номере установили телефонные аппараты.

Дом Ралли между улицами Греческой и Дерибасовской построили в начале ХХ века.

Построили в стиле модерн и украсили необычными балконами на втором этаже: по бокам их обрамляют фигурные перегородки, которые, хотя и являются прочной опорой для балконов выше, очень напоминают балдахины.