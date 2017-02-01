В Одесской мэрии пересчитали деньги

Депутаты горсовета увеличили объем бюджета по доходам на 1 832,2 млн.грн.

Во-первых, в бюджет города Одессы вносятся изменения в части увеличения объема бюджета по доходам общего фонда на 394, 8 млн. грн. или на 8,7% к утвержденным показателям.

В связи с принятием государственного бюджета Украины на 2017 год, согласно которому установлен размер минимальной заработной платы с 1 января 2017 г. - 3200 грн., увеличиваются утвержденные годовые плановые показатели по налогу на доходы физических лиц (в отчислениях) на сумму 328,3млн. грн. или на 14,0%.

Уточненные плановые показатели по налогу на доходы физических лиц (в отчислениях) на 2017 год составят 2 677,3 млн. грн.

Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины с 01.01.2017 года отменен акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли топлива, в связи с чем уменьшаются утвержденные годовые плановые показатели по акцизному налогу с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров на сумму 70,0 млн. грн.

Таким образом, объём бюджета по доходам составит 8 071, 9 млн. грн., что на 117,2% больше уточненного планового объёма бюджета города на 2016 год и на 108,8% больше фактических доходов, полученных в 2016 году.

Расходная часть бюджета.

С учетом изменений плановых показателей по доходам, межбюджетным трансфертам из государственного и областного бюджетов, а также частичного распределения остатка средств на начало года расходная часть бюджета увеличена на 2 189,2 млн. грн.

(Справка: остаток средств бюджета на начало года составляет 687,9 млн. грн., в т.ч. средства: общего фонда – 572,0 млн. грн. и специального фонда – 115,9 млн. грн.).

Остатки средств распределены в сумме 356,9 млн. грн., в т.ч.:

- общего фонда - 292,6 млн. грн. (из них 45,4 млн. грн. – средства дорожного фонда - направлены на текущий ремонт дорог; 46,7 млн. грн. – средства медицинской субвенции - направлены, в частности: на питание - 17,0 млн.грн., медикаменты – 27,1 млн. грн.; 200,0 млн. грн. – средства бюджета города - направлены на предоставление финансовой поддержки коммунальным предприятиям);

- специального фонда – 64,3 млн. грн. (из них 2,2 млн. грн. – средства фонда охраны окружающей природной среды; 62,1 млн. грн. распределены средства бюджета развития для проведения капитальных расходов).

Расходы, финансирование которых осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов (с учетом частичного распределения остатков на начало года), увеличены на 1 485,2 млн. грн. и составляют на 2017 год 2 913,9 млн. грн., что на 148,9 млн. грн. больше по сравнению с уточненными показателями 2016 года.

Кроме ежегодных, уже «традиционных» субвенций, на 2017 год бюджету города Одессы определена субвенция на проведение работ, связанных с созданием и обеспечением функционирования центров предоставления административных услуг в формате «Прозрачный офис» в сумме 15,0 млн. грн. (сумма софинансирования за счет средств бюджета города Одессы составляет 10,0 млн. грн.).

С учетом установленного размера минимальной заработной платы - с 1 января 2017 года 3 200 грн. - произведен перерасчет фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на штатную численность.

Финансовый ресурс (с учетом межбюджетных трансфертов) увеличен на 587,0 млн. грн. или на 125,1% к утвержденным показателям, в т.ч.:

- на 364,0 млн.грн. – за счет средств бюджета города Одессы;

- на 223,0 млн. грн. – за счет средств образовательной и медицинской субвенций.

Для обеспечения установления увеличенного вдвое размера минимальной заработной платы, недопущения задолженности по указанной выплате на расходы по оплате труда работников коммунальных предприятий также выделен дополнительный финансовый ресурс в сумме 190,0 млн. грн. в виде финансовой поддержки из бюджета.

Утверждённый объем бюджета развития по расходам составляет 1 151,0 млн. грн. С учетом частичного распределения остатка средств на начало года и увеличения передачи средств из общего фонда в бюджет уточненный объем развития (без учета межбюджетных трансфертов) - 1 600,0 млн. грн.

Стратегия экономического и социального развития города Одессы до 2022 года, направления которой были актуализированы решением Одесского городского совета 7 декабря 2016 года, исходя из реалий сегодняшнего времени, диктует приоритетные направления использования средств бюджета развития в 2017 году.

Подводя итоги ушедшего года и говоря о приоритетах на 2017 год, в своем годовом отчете мэр города Геннадий Труханов отметил, что текущий год дает старт новому этапу стратегического развития Одессы, и мы планируем сосредоточиться на глобальных инфраструктурных проектах, которые дадут новое качество жизни одесситам и рассчитаны не на одно поколение.

Придерживаясь основных стратегических направлений развития города, средства бюджета развития в первую очередь будут направлены на объекты, строительство или ремонт которых были начаты в предыдущие годы и имеют наибольшую степень готовности, а именно:

• продолжение строительства общеобразовательной школы на 1000 учебных мест по адресу: ул. Маршала Говорова, 8 – 30,0 млн. грн.;

• продолжение строительства жилого дома на пос. Котовского – 20,0 млн. грн.;

• строительство новых, капитальный ремонт и реконструкция действующих дошкольных учебных заведений (9 объектов) – 22,0 млн. грн.

Немаловажная роль в экономическом и социальном развитии города принадлежит дорожному хозяйству. Дороги и их улучшение – это одно из основных и приоритетных направлений использования средств в Государственном бюджете Украины на 2017 год.

Придерживаясь стратегических направлений государства, город увеличил сумму расходов на строительство и обновление дорог до 505,5 млн. грн., что более чем на 130,0 млн. грн. или в 1,35 раза превышает аналогичный показатель 2016 года.

Львиная доля бюджетных средств, а именно: 163,0 млн. грн., будет направлена на продолжение реконструкции дорожного полотна по ул. Преображенской. Еще 63,7 млн. грн. будут направлены на транспортную развязку на перекрестке улиц: Балковской -Атамана Головатого- Одария-Черноморского казачества.

Впервые в этом году город планирует закупить электрические автобусы, но при этом будет продолжена работа по обновлению подвижного состава городского электротранспорта за счет приобретения кузовов трамвайных вагонов с частично низким уровнем пола и других материалов на сумму 32,0 млн. грн.

Это далеко неполный перечень всех приоритетных направлений расходования средств бюджета развития.

С учетом всех изменений бюджет города Одессы на 2017 год составит:

- по доходам – 8 071,9 млн. грн., в т.ч. по общему фонду – 7 761,4 млн. грн. и по специальному фонду – 310,5 млн. грн.;

- по расходам – 8 346,7 млн. грн., в т.ч. по общему фонду – 6 604,5 млн. грн. и по специальному фонду – 1 742,2 млн. грн.