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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Международный Черноморский Транспортный Форум 2017 пройдет в Одессе в конце сентября

Категория: Новости / Экономика и финансы

Форум объединит XX международную выставку по транспорту и логистике «ТрансУкраина 2017», международную специализированную выставку «ТрансРэйл Украина 2017», специализированную выставку «Коммерческий и муниципальный транспорт 2017», XX международную конференцию «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов», а также XIV международную выставку по судоходству, судостроению и развитию портов «Одесса 2017».

Координаторами выставок и конференции являются Министерство инфраструктуры Украины и Ассоциация портов Черного и Азовского морей (BASPA).

Планируется, что в Форуме примет участие делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с Директором в Украине Шевки Аджунером.
Кроме того, о заинтересованности в участии в Форуме компаний своих государств заявили Посольства Афганистана, Румынии и Ирана. При поддержке Посольства Ирана ведется подготовка Украино-Иранского бизнес-форума, а также презентации экспозиции иранских компаний на выставке.
Глава компании ProDanube International Манфред Зайтц выступит с докладом о возможностях развития судоходства по Дунаю.
Одной из центральных тем международной конференции «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов» будет тема функционирования Нового Шелкового пути и ТМТМ.


Источник: Официальный сайт города Одессы



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