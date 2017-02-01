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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Опять в регионе зафиксирован факт ограбления священника

Категория: Новости / Происшествия

Опять в регионе зафиксирован факт ограбления священника

Работники Балтского отделения полиции задержали троих парней в возрасте от 15 до 17 лет, которые проникли в дом священнослужителей римско-католической церкви и совершили кражу имущества и денег. 
В дежурную часть полиции поступило сообщение о краже имущества в доме служителей церкви. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что в дом, где живут священники, проникли неизвестные и тайно похитили деньги в сумме 5400 гривен и 800 евро.
Преступников удалось быстро найти. Иии оказались 15-летний и 17-летний парни, которые признались в совершении кражи. В ходе установления всех обстоятельств данного происшествия выяснилось, что позже эти юноши, вместе с еще двумя ребятами проникли снова в дом священнослужителей и похитили два ноутбука и деньги в сумме 1000 гривен. 
В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.


Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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