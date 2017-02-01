Немецкий МИД отреагировал на перформанс Гончаренко

Пресс-секретарь немецкого МИД Мартин Шефер заявил, что действия украинского депутата ВРУ от БПП Алексея Гончаренко являются «абсолютно неадекватным поведением». Он добавил, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также раскритиковал украинского депутата, и напомнил о том, что он нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Об этом сообщает издание «AP»

Шефер также заявил, что не видит противоречия в словах посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля с официальной позицией Берлина. Он отметил, что по минским соглашениям восстановление контроля над границей станет завершением процесса, состоящего из 13 пунктов.

Сам нардеп не считает свои действия возле посольства Германии вандализмом. «Когда я слышу о каком-то акте вандализма или повреждения – это смешно. Берлинская стена для того и существует, чтобы писать на ней граффити. Вы можете поехать в Берлин, где она вся расписана снизу доверху. Это место для политического плаката», – сообщил он изданию «Украинская правда».

Напомним, Алексей Гончаренко 8 февраля разрисовал фрагмент Берлинской стены, установленный возле посольства Германии в Киеве. Депутат написал красной краской слово «Nein» (нет). Сотрудникам посольства не удалось остановить Гончаренко, так как депутат заявлял о своей неприкосновенности.