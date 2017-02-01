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  • Дата: Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31

Вандализм – становится инструментом украинской международной политики?

Категория: Новости / Политика

Вандализм – становится инструментом украинской международной политики?

Именно такую оценку на странице в Фейсбуке дал депутат Одесского областного совета от «Оппозиционного блока» Виктор Баранский акту вандализма нардепа от правящей партии Алексея Гончаренко у стен посольства Германии в Киеве.

«Похоже, неугомонные украинские провластные политики не удовлетворились разрушением своих памятников и готовы направить свою деструктивную энергию на исторические ценности других стран», - отметил политик.

Вандализм – становится инструментом украинской международной политики?Урок «дипломатии» преподнес европейским странам нардеп от правящей фракции и близкий друг президента, осквернив фрагмент Берлинской стены у посольства Германии в Киеве.

Причиной неадекватного поведения народного избранника стало заявление посла о необходимости проведения выборов на Донбассе, что предусмотрено Минскими соглашениями.

«Подобные эпатажные выходки за гранью фола в очередной раз демонстрируют отсутствие у власти желания установить мир путем скорейшего прекращения боевых действий. Становится очевидно, что правящей коалиции крайне невыгодно прекращение своего кровавого бизнес-проекта – войны»,
 - заявил Виктор Баранский.



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