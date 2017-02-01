Вандализм – становится инструментом украинской международной политики?

Именно такую оценку на странице в Фейсбуке дал депутат Одесского областного совета от «Оппозиционного блока» Виктор Баранский акту вандализма нардепа от правящей партии Алексея Гончаренко у стен посольства Германии в Киеве.

«Похоже, неугомонные украинские провластные политики не удовлетворились разрушением своих памятников и готовы направить свою деструктивную энергию на исторические ценности других стран», - отметил политик.

Урок «дипломатии» преподнес европейским странам нардеп от правящей фракции и близкий друг президента, осквернив фрагмент Берлинской стены у посольства Германии в Киеве.

Причиной неадекватного поведения народного избранника стало заявление посла о необходимости проведения выборов на Донбассе, что предусмотрено Минскими соглашениями.