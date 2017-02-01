 
Информация к новости
  • Просмотров: 59
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Против Гончаренко ГПУ возбудила уголовное дело

Категория: Новости / Политика

Против Гончаренко ГПУ возбудила уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий главы Одесской облорганизации БПП, народного депутата ВРУ Алексея Гончаренко у посольства Германии в Киеве.

 

 

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

 

Против Гончаренко ГПУ возбудила уголовное дело

 

«По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины. Столичная прокуратура обеспечит полное, объективное и непредвзятое расследование данного факта», — написал он.

На данный момент, с фрагмента Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве смыли надпись «Nein», которую вчера нанёс на неё народный депутат ВРУ Алексей Гончаренко. При этом в немецком посольстве не смогли прокомментировать, кто именно стёр нанесённые баллончиком красные буквы.

 

Против Гончаренко ГПУ возбудила уголовное дело

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 