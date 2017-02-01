Против Гончаренко ГПУ возбудила уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий главы Одесской облорганизации БПП, народного депутата ВРУ Алексея Гончаренко у посольства Германии в Киеве.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины. Столичная прокуратура обеспечит полное, объективное и непредвзятое расследование данного факта», — написал он.

На данный момент, с фрагмента Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве смыли надпись «Nein», которую вчера нанёс на неё народный депутат ВРУ Алексей Гончаренко. При этом в немецком посольстве не смогли прокомментировать, кто именно стёр нанесённые баллончиком красные буквы.