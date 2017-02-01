В Одессе пройдет творческий конкурс «Цвети, моя Одесчина, под мирным небом»

27 февраля Одесская область будет отмечать 85-ю годовщину основания. В честь юбилейной даты Одесский областной Совет Мира совместно с дипломатическим корпусом Одесской области объявляет творческий конкурс с единоразовой финансовой премией и подарками среди школьников нашего региона.

Название этого культурного мероприятия: «Цвети, моя Одесчина, под мирным небом», его цель: воспитание патриотизма и гуманистических ценностей среди молодежи.

Актив Одесского областного Совета Мира глубоко убежден, что подобное мероприятие будет стимулировать творческое развитие наших юных земляков и дополнительно способствовать утверждению таких ценностей как любовь к родному краю и его истории, закладке ценностей мира и гуманизма.

Условия конкурса

Принять участие могут ученики средних учебных заведений Одесчины в возрасте от 12 до 16 лет включительно. Творческое состязание будет проходить в трех номинациях:

- лучшее стихотворение о мире и любви к Одесчине,

- лучшее прозаическое произведение,

- лучший репортаж (публицистика или интервью)

Премия для победителей в каждой номинации составит:

1 место - 1000 гривен,

2 место - 700 гривен,

3 место - 400 гривен.

Юным победителям из области оплачивается дорога до Одессы и в обратном направлении в сопровождении одного взрослого.

Требования к оформлению:

Работы должны быть написаны на украинском или русском языке.

Объем присланных произведений не должен превышать 20 рифмованных строк или (для прозы) 5 тысяч печатных знаков з пробелами (это примерно 2 страницы формата А4 14-м шрифтом TimesNewRoman).

Допускается участие нескольких работ от одного автора в разных номинациях.

Кроме имени школьника обязательно должны быть указаны название учебного заведения, класс и контактный телефон (при отсутствии этой информации работа не рассматривается).

Критерии оценки: авторское видение, художественная форма, гуманистическая направленность.

Участники конкурса также примут участие в XVIII Общенациональном конкурсе "Українська мова – мова єднання". Лучшие работы будут опубликованы во всеукраинской газете «Золотослов» и в отдельном альманахе.

Прием конкурсных работ будет продолжаться до 20 февраля. Оформленные соответствующим образом произведения следует присылать на электронный адрес oc_odessa@ukr.net с пометкой "Конкурс. Одесчине - 85".

Торжественное подведение итогов с вручением наград и большой концертной программой при участии Народных артистов Украины и воспитанников Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой в присутствии не менее двухсот активистов, дипломатов, почетных граждан Одесской области состоится 23 февраля в Золотом зале Одесского Литературного музея в 15.00.