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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Конкурс на должность начальника Одесского ТУ НАБУ: третья попытка

Категория: Новости / Политика

Конкурс на должность начальника Одесского ТУ НАБУ: третья попытка

Национальное антикоррупционное бюро объявило повторный конкурс на должность начальника Одесского территориального управления НАБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что это уже будет третий конкурс. По итогам первого конкурса в апреле прошлого года, данную должность должен был занять Семён Кривонос, однако он являлся фигурантом уголовного дела, в рамках которого его подозревают в получении взятки в 120 тысяч долларов, а потому был назначен новый конкурс.

После повторного конкурса комиссия рекомендовала на пост Дмитрия Руденко, что вызвало негодование общественности, так как тот был причастен к преследованию винницкого правозащитника Дмитрия Гройсмана. Совет Общественного контроля НАБУ рекомендовал провести новый конкурс.

Конкурс призван найти достойного кандидата на вакантную должность директора Одесского территориального управления, которое охватывает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области.



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